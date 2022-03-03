Сигнал тривоги у Львові повідомлятиме лише єдиний Telegram-канал

Сповіщення щодо початку й завершення повітряної тривоги повідомлятиме лише один єдиний Telegram-канал. Інформаційні ресурси просять не дезінформувати населення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівської обласної державної адміністрації.
Відтепер сигнал тривоги повідомлятиме лише Telegram-канал "Оповіщення ЦЗ", який доступний за посиланням.
"Звертаємося до голів громад, блогерів, адміністраторів сторінок і спільнот у соціальних мережах - перестаньте самовільно писати про початок чи завершення повітряних тривог. Ваші необережні і необдумані дії наражають мирне населення Львова та області на смертельну небезпеку", - пише пресслужба.
Зазначається, що додаток "Повітряна тривога!" не завжди коректно працює, оскільки поки що продовжує удосконалюватись.
Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Львові.
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