Сигнал тривоги у Львові повідомлятиме лише єдиний Telegram-канал

Відтепер сигнал тривоги повідомлятиме лише Telegram-канал "Оповіщення ЦЗ", який доступний за посиланням.

"Звертаємося до голів громад, блогерів, адміністраторів сторінок і спільнот у соціальних мережах - перестаньте самовільно писати про початок чи завершення повітряних тривог. Ваші необережні і необдумані дії наражають мирне населення Львова та області на смертельну небезпеку", - пише пресслужба.

Зазначається, що додаток "Повітряна тривога!" не завжди коректно працює, оскільки поки що продовжує удосконалюватись.