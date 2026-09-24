Сигнал из параллельной реальности: физики выяснили, как получить данные из мультивселенной

Условия утечки информации между вселенными

В рамках адаптации классического мыслительного эксперимента "друг Вигнера" Мария Виоларис изучила поведение двух копий одного наблюдателя, находящихся в квантовой суперпозиции.

Модель предусматривает возможность передачи сигнала в строгих условиях:

Наличие супернаблюдателя : для осуществления контакта необходим внешний оператор, полностью изолирующий внутреннюю систему и манипулирующий ее квантовым состоянием.

Стирание памяти: отправитель сообщения в своей вселенной должен полностью потерять воспоминания о самом факте создания записи.

Эффект внезапного озарения: для получателя в параллельной ветви информация появляется без локального источника или предыстории.

Больше интересного: ИИ может ускорить создание биологического оружия: техногиганты предупреждают о рисках

Научный скепсис и гипотеза "мультимирового арбитража"

Идея теоретической утечки данных вызвала дискуссию о "мультивсемирном арбитраже" - гипотетическом использовании информации из других реальностей (например, котировок акций) для быстрого обогащения.

Впрочем, ученые указывают на существенные ограничения:

Эффект замены личности: по словам специалиста по квантовым вычислениям Скотта Ааронсона, в описанном процессе информация не перемещается между мирами.

Вместо этого наблюдатель, создавший сообщение, стирается со своей ветки и заменяется копией, которую он не создавал.

Отсутствие субъектности: участники эксперимента не могут посылать данные по собственному желанию, а внешний контроллер не имеет доступа к содержанию.

Перспективы

Поскольку люди не находятся в состоянии квантовой суперпозиции, непосредственная передача данных между человеческими копиями в мультивселенной невозможна.

Проверить гипотезу рассчитывают с помощью перспективных технологий.

Каких именно?

Квантовый AGI: через 10-20 лет учёные ожидают появления квантовых компьютеров, способных запускать искусственный общий интеллект в состоянии суперпозиции.

Цифровые наблюдатели: ИИ-алгоритмы внутри квантовых систем смогут моделировать альтернативные сценарии событий и сводить результаты в единую систему принятия решений.

Барьер сознания: проведение эксперимента потребует создания цифрового интеллекта с полноценным сознанием и контролируемой памятью, а это остается недостижимым технологическим рубежом.