Сигареты в Украине за год подорожали на 25 гривен: что будет с ценами дальше

Повышение цен на сигареты

Как отметили в НБУ, закон о повышении акцизов предусматривает резкое увеличение ставок именно в 2025 году. В 2026-2028 годах акциз будет расти умеренно. В связи с этим в 2025 году ожидается более значительный рост цен на сигареты.

Сигареты занимают 3,9% в потребительских расходах украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%. Минимальные цены на алкоголь почти не повышались с 2018 года, в связи с чем цены на него почти не растут.

По данным КМИС, в феврале-марта 2025 года 31% респондентов заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (ежедневно - 27%). Употребление табачных или никотиновых изделий заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 41%, среди женщин – 16%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.