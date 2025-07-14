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Сигареты за год подорожали на 30 гривен: как будут меняться цены дальше

Фото: цены на сигареты в Украине выросли за год на 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Скачок цен на сигареты в Украине в этом году был вызван изменениями в законодательстве. В дальнейшем они будут дорожать медленнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Цены на алкоголь

По данным Госстата, в ине 2025 года по сравнению с июнем 2024 года:

  • цены на водку выросли на 3,6% до 119,6 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 8,0% до 120,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 12,5% до 36,0 гривен за бутылку 0,5 литра.

Цены на сигареты

  • Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 33,1% до 106,4 гривен за пачку.
  • Сигареты медимум-класса подорожали на 31,3% до 116,5 гривен за пачку.
  • Сигареты премиум-класса подорожали на 27,5% до 135,2 гривен за пачку.

 

Повышение цен на сигареты

Сигареты занимают 3,9% в потребительских расходах украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%. Минимальные цены на алкоголь почти не повышались с 2018 года, в связи с чем цены на него почти не растут.

Как отметили в НБУ, закон о повышении акцизов предусматривает резкое увеличение ставок именно в 2025 году. В 2026-2028 годах акциз будет расти умеренно. В связи с этим в 2025 году ожидается более значительный рост цен на сигареты.

По данным КМИС, в феврале-марта 2025 года 31% респондентов заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (ежедневно - 27%). Употребление табачных или никотиновых изделий заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 41%, среди женщин – 16%.

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Государственная служба статистики