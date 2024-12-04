Сигареты подорожают с 1 января: Рада повысила налог

По его данным, проект №11090 во втором чтении поддержали 237 депутатов.

"В следующем году пачка сигарет вырастет где-то на +40 грн. Может больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС", - написал депутат.

Согласно закону, в 2025 году увеличат специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% – с 47 до 58 евро за 1000 штук.

Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% – с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

Обоснование закона

Как отметили в пресс-службе Минфина, с 2018 года в Украине работает план повышения акциза на табачные изделия на 20% ежегодно. Этот план должен в 2025 году обеспечить выполнение требований директивы ЕС по минимальному акцизному налоговому обязательству - не менее 90 евро за 1000 шт. сигарет.

"Но из-за процессов девальвации, в частности, вызванных войной, в 2025 году акциз на сигареты достигнет лишь уровня 70 евро. То есть, действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения установленного в ЕС, поэтому возникла необходимость пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного, до 2028 года, достижения минимального уровня, установленного директивой ЕС", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает постепенное, в течение 4 лет, повышение ставок акцизного налога на сигареты до достижения минимального уровня, установленного директивой 2011/64/ЕС с учетом евроинтеграционных обязательств Украины. Также ставки акциза для табачных изделий будут определяться в евро.

https://mof.gov.ua/

Напомним, изменениями в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия предусмотрены дополнительные доходы в объеме 27,1 млрд гривен (повышение ставок акцизного налога на табачные изделия - 22,6 млрд гривен; налог на добавленную стоимость от увеличения налогооблагаемой базы (ставок акциза) – 4,5 млрд гривен).

Курение в Украине

В сентябре-октябре 2024 года 27% респондентов заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (ежедневно или не ежедневно). Употребление табачных или никотиновых изделий по-прежнему заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 39,5%, среди женщин – 17%.

Сигареты в Украине дорожают примерно на 20% в год. По данным Госстата, в октябре 2024 года сигареты премиум-класса стоили 113,7 гривны за пачку. В декабре прошлого года они стоили 96,2 гривны за пачку.