У Сієтлі сталася стрілянина в метро, є жертви

У метро Сіетла (США) невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Seattle Times.

Зазначається, що ще двоє людей дістали поранення. Стрілянина сталася у неділю, 15 вересня, на станції "Вестлейк". Відомо, що спочатку відбувся конфлікт на Третій авеню, який продовжився на станції.

Поліція Сієтла повідомила, що усіх постраждалих госпіталізували. Одна людина перебуває у критичному стані. Також відомо, що спочатку було троє поранених, проте один помер у лікарні.

Невідомий чоловік, що влаштував стрілянину, зник з місця злочину. Поліція оголосила його в розшук.

Нагадаємо, раніше у штаті Алабама в Сполучених Штатах Америки 14-річний підліток розстріляв п'ятьох членів своєї сім'ї. В результаті стрілянини троє загинули на місці, а дві людини померли вже в реанімації. Серед розстріляних було троє дітей. Мотиви вбивства поки не називаються.

Крім того, в штаті Алабама сталася стрілянина поблизу університету. Тоді повідомлялося про двох смертельно поранених і ще двох потерпілих. Постраждалі перебували у важкому стані.