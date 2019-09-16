У Сієтлі сталася стрілянина в метро, є жертви

Фото: метро Сієтла (en.wikipedia.org)

Одна людина загинула, двоє дістали поранення

У метро Сіетла (США) невідомий влаштував стрілянину, внаслідок якої щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Seattle Times.

Зазначається, що ще двоє людей дістали поранення. Стрілянина сталася у неділю, 15 вересня, на станції "Вестлейк". Відомо, що спочатку відбувся конфлікт на Третій авеню, який продовжився на станції.

Поліція Сієтла повідомила, що усіх постраждалих госпіталізували. Одна людина перебуває у критичному стані. Також відомо, що спочатку було троє поранених, проте один помер у лікарні.

Невідомий чоловік, що влаштував стрілянину, зник з місця злочину. Поліція оголосила його в розшук.

Detectives release surveillance video from Friday night Westlake Station shooting. Suspect shown fleeing tunnel with gun after shooting. Contact SPD tip line (206)233-5000 if you have information. pic.twitter.com/VKZh7zosp7 — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) September 14, 2019

Нагадаємо, раніше у штаті Алабама в Сполучених Штатах Америки 14-річний підліток розстріляв п'ятьох членів своєї сім'ї. В результаті стрілянини троє загинули на місці, а дві людини померли вже в реанімації. Серед розстріляних було троє дітей. Мотиви вбивства поки не називаються.

Крім того, в штаті Алабама сталася стрілянина поблизу університету. Тоді повідомлялося про двох смертельно поранених і ще двох потерпілих. Постраждалі перебували у важкому стані.