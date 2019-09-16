В Сиэтле произошла стрельба в метро, есть жертвы

Фото: метро Сиэтла (en.wikipedia.org)

Один человек погиб, двое получили ранения

В метро Сиэтла (США) неизвестный устроил стрельбу, в результате которой по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seattle Times.

Отмечается, что еще двое людей получили ранения. Стрельба произошла в воскресенье, 15 сентября, на станции "Вестлейк". Известно, что сначала произошел конфликт на Третьей авеню, который продолжился на станции.

Полиция Сиэтла сообщила, что всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в критическом состоянии. Также известно, что сначала было трое раненых, однако один умер в больнице.

Неизвестный мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск.

Detectives release video surveillance from Friday night Westlake Station shooting. Suspect shown fleeing tunnel with gun after shooting. Contact SPD tip line (206)233-5000 if you have information. pic.twitter.com/VKZh7zosp7 — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) September 14, 2019

Напомним, ранее в штате Алабама в Соединенных Штатах Америки 14-летний подросток расстрелял 5 членов своей семьи. В результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

Кроме того, в штате Алабама произошла стрельба вблизи университета. Тогда сообщалось о двух смертельно раненых и еще двух потерпевших. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии.