ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сиэтле произошла стрельба в метро, есть жертвы

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 03:30
В Сиэтле произошла стрельба в метро, есть жертвы
Фото: метро Сиэтла (en.wikipedia.org)

Один человек погиб, двое получили ранения

В метро Сиэтла (США) неизвестный устроил стрельбу, в результате которой по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seattle Times.

Отмечается, что еще двое людей получили ранения. Стрельба произошла в воскресенье, 15 сентября, на станции "Вестлейк". Известно, что сначала произошел конфликт на Третьей авеню, который продолжился на станции.

Полиция Сиэтла сообщила, что всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в критическом состоянии. Также известно, что сначала было трое раненых, однако один умер в больнице.

Неизвестный мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск.

Напомним, ранее в штате Алабама в Соединенных Штатах Америки 14-летний подросток расстрелял 5 членов своей семьи. В результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

Кроме того, в штате Алабама произошла стрельба вблизи университета. Тогда сообщалось о двух смертельно раненых и еще двух потерпевших. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии.

В Канаде произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие Минюст США раскроет имя одного подозреваемого по делу теракта 11 сентября
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь