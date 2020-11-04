У Сіетлі демонстранти перекрили дорожній рух, є затримані

В Сіетлі (США) в ніч виборів президента перекрили рух на деяких дорогах. Поліція затримала кілька людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як повідомляється, ввечері по місту йшли дві групи учасників акцій. Одна з груп почала розміщувати на дорозі загородження і кидати інші предмети, в тому числі цвяхи.

"Затримано одну людину. Одна з групи зупинилася на перетині Мерсер і Уестлейк, блокуючи дорожній рух... Поліцейські затримали водія, пов'язаного з протестом", - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські заявили, що затримали ще одного чоловіка, який бив по паркомату молотком.

Нагадаємо, в США закрилися виборчі дільниці. Підрахунок голосів триває.

За попередніми результатами, лідирує кандидат від демократів Джо Байден.