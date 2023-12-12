Siemens и Volkswagen призвали правительство Германии компенсировать инвестиции в РФ

Структурные подразделения компаний Siemens и Volkswagen запросили у правительства Германии компенсации из-за финансовых потерь в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ .

Речь идет о производителе железнодорожной техники Siemens Mobility и банке Volkswagen Bank. Компании объяснили свой запрос намерением использовать механизм гарантий со стороны немецкого правительства.

"Как и многие другие немецкие компании, Siemens обезопасила инвестиции в России, прибегнув к инструменту инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства", - заявил представитель Siemens Mobility.

Представитель Volkswagen Bank также отметил, что разбирательства по вопросу компенсаций продолжаются, но отказался привести другие подробности.

Ранее с подобной заявкой в правительство обратилась энергетическая компания Wintershall Dea. Представитель Минфина Германии подтвердил, что Wintershall Dea AG воспользовалась механизмом инвестиционных гарантий. При этом переговоры по "возможным сценариям нанесенного ущерба" ведутся уде давно.

Сообщается, что по состоянию на середину ноября, правительство Германии получило 16 запросов от 8 компаний, которые решили воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за ухода из России на общую сумму в 2,8 млрд евро.

Международный бизнес массово ушел с рынка России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Также одна из самых крупных страховых групп Европы компания Uniqa продала свой бизнес в России и таким образом покинула ее рынок.

Позже сообщалось, что почти все финские компании покинули рынок России, лишь два процента финских экспортных компаний все еще ведут бизнес в стране-агрессоре.