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Осталось лишь 2%. Почти все финские компании покинули рынок России, - Yle

Финляндия, Вторник 31 октября 2023 22:46
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Осталось лишь 2%. Почти все финские компании покинули рынок России, - Yle Фото: Иллюстративное фото (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финские компании почти полностью ушли из России. Лишь два процента финских экспортных компаний все еще ведут бизнес в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

После начала войны России против Украины с начала 2022 года почти 80% экспортных компаний работали в России.

"18% компаний заявили, что сталкивались с какими-то попытками обойти российские санкции. Запросы на предложения и запросы поступали особенно из стран Центральной Азии", - говорится в материале.

По данным недавнего опроса менеджеров по экспорту, проведенного торговой палатой, два% финских экспортных компаний все еще ведут бизнес в России.

Yle отметило, что опрос среди менеджеров по экспорту проводился 24-27 октября. На опрос ответили около сотни компаний-экспортеров.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Также стало известно, что Таможня Финляндии начала более 660 расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России. Все они были зафиксированы после 24 февраля 2022 года.

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