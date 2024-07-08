ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США препятствуют строительству Россией АЭС в Турции

Понедельник 08 июля 2024 07:36
UA EN RU
США препятствуют строительству Россией АЭС в Турции
Автор: Валерий Савицкий

Средства, которые корпорация "Росатом" перечисляет в Турцию для строительства атомной электростанции "Аккую", - крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта, - подпадают под арест.

Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и агентство Reuters.

"Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги", - сказал он.

По словам Лихачева, за арест средств ответственны "американцы", которые "ходят между юридическими лицами и банками", работащими с "Росатомом".

Проект АЭС в Турции оценивается в $25 млрд и полностью оплачивается Россией. Лихачев признал, что его реализации мешают санкции.

Хотя сам "Росатом" не подпадает под западные ограничения, в санкионные списки включены несколько дочерних структур корпорации. В частности, это АО "Атомстрой", которое разрабатывает технологии монтажа ядерных установок, а также производящее центрифуги для обогащения урана Владимирское производственное объединение "Точмаш".

Лихачев отметил, что несмотря на санкции и сложности, "Росатом" продолжает строительство АЭС, которая должна стать первой в Турции и должна снабжать 12 млн потребителей.

Проект АЭС "Аккую"

Межправительственное соглашение Турции и России по строительству и эксплуатации АЭС "Аккую" было подписано в 2010 году. В то же году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев ратифицировал соглашение.

В 2023-м году торжественно открыли первый из четырех энергоблоков станции. Ее пуск запланирован в текущем году. Проектная мощность АЭС должна обеспечить 10% потребностей Турции в электроэнергии.

Вслед за "Аккую" власти Турции планируют построить еще три атомные станции, а также рассматривают закупку небольших модульных реакторов.

Помимо "Росатома" турецкое Минэнерго ведет переговоры с американскими подрядчиками, а также с компаниями из Китая и Южной Кореи, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник ведомства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС
NEWS
Откуда своя нефть в Украине и как пытаются нарастить добычу в условиях войны
Откуда своя нефть в Украине и как пытаются нарастить добычу в условиях войны
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон