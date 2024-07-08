США препятствуют строительству Россией АЭС в Турции

Средства, которые корпорация "Росатом" перечисляет в Турцию для строительства атомной электростанции "Аккую", - крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта, - подпадают под арест.

Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и агентство Reuters.

"Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги", - сказал он.

По словам Лихачева, за арест средств ответственны "американцы", которые "ходят между юридическими лицами и банками", работащими с "Росатомом".

Проект АЭС в Турции оценивается в $25 млрд и полностью оплачивается Россией. Лихачев признал, что его реализации мешают санкции.

Хотя сам "Росатом" не подпадает под западные ограничения, в санкионные списки включены несколько дочерних структур корпорации. В частности, это АО "Атомстрой", которое разрабатывает технологии монтажа ядерных установок, а также производящее центрифуги для обогащения урана Владимирское производственное объединение "Точмаш".

Лихачев отметил, что несмотря на санкции и сложности, "Росатом" продолжает строительство АЭС, которая должна стать первой в Турции и должна снабжать 12 млн потребителей.