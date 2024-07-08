США препятствуют строительству Россией АЭС в Турции
Средства, которые корпорация "Росатом" перечисляет в Турцию для строительства атомной электростанции "Аккую", - крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта, - подпадают под арест.
Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и агентство Reuters.
"Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги", - сказал он.
По словам Лихачева, за арест средств ответственны "американцы", которые "ходят между юридическими лицами и банками", работащими с "Росатомом".
Проект АЭС в Турции оценивается в $25 млрд и полностью оплачивается Россией. Лихачев признал, что его реализации мешают санкции.
Хотя сам "Росатом" не подпадает под западные ограничения, в санкионные списки включены несколько дочерних структур корпорации. В частности, это АО "Атомстрой", которое разрабатывает технологии монтажа ядерных установок, а также производящее центрифуги для обогащения урана Владимирское производственное объединение "Точмаш".
Лихачев отметил, что несмотря на санкции и сложности, "Росатом" продолжает строительство АЭС, которая должна стать первой в Турции и должна снабжать 12 млн потребителей.
Проект АЭС "Аккую"
Межправительственное соглашение Турции и России по строительству и эксплуатации АЭС "Аккую" было подписано в 2010 году. В то же году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев ратифицировал соглашение.
В 2023-м году торжественно открыли первый из четырех энергоблоков станции. Ее пуск запланирован в текущем году. Проектная мощность АЭС должна обеспечить 10% потребностей Турции в электроэнергии.
Вслед за "Аккую" власти Турции планируют построить еще три атомные станции, а также рассматривают закупку небольших модульных реакторов.
Помимо "Росатома" турецкое Минэнерго ведет переговоры с американскими подрядчиками, а также с компаниями из Китая и Южной Кореи, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник ведомства.
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