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У Сіднеї чоловік з мачете напав на перехожих

Новини » В світі    13.08.2019 - 11:16
У Сіднеї чоловік з мачете напав на перехожих
Фото: затримання злочинця (twitter.com ljayes)

У результаті нападу поранена жінка

У найбільшому місті Австралії Сіднеї чоловік з мачете напав на перехожих і поранив щонайменше одну жінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австралійське видання ABC.

Інцидент стався сьогодні поблизу готелю CBD близько 2 годин дня за місцевим часом. Чоловік, озброєний мачете, напав на жінку, завдавши їй кілька поранень.

Судячи з відео із камер спостереження, затримати нападника вдалося перехожим, які використовували для цього підручні засоби - стільці, ломи і ящики. Після прибуття поліції чоловік був заарештований, а поранену направили в лікарню.

Після арешту нападника, в готелі CBD було виявлено тіло ще однієї жінки з ножовими пораненнями. За повідомленням місцевої поліції, поки не ясно, чи пов'язані ці дві події.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці травня в Єрусалимі терорист напав з ножем на перехожих. В результаті нападу поранення отримали дві людини.

Нагадаємо, в липні в США невідомий з ножем скоїв напад на медичний центр. В результаті нападу кілька людей отримали ножові поранення.

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