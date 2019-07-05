У США невідомий з ножем напав на медцентр

Ілюстративне фото (wikimedia.org Coolcaesar)

Троє людей у критичному стані

Кілька людей отримали ножові поранення в результаті нападу, здійсненого в медичному центрі американського міста Питерсберг (штат Вірджинія). Про це в четвер повідомили РБК-Україна з посилананням на телекомпанію CBS з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався в центрі донорства плазми. Точне число постраждалих не вказується, проте відомо, що троє з них перебувають у критичному стані. Підозрюваний затриманий.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Пенсільванія під час випускного вечора сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік і постраждали неповнолітні. Інцидент стався під час випускного вечора в місті Філадельфія, на якому були присутні близько 60 осіб. В результаті стрілянини одна людина загинула та 7 отримали вогнепальні поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по людині, який намагався проникнути на оточену територію біля Білого дому у Вашингтоні.

РБК-Україна писало, що в місті Дарвін в північній частині Австралії чоловік зайшов у готель і відкрив стрілянину по постояльцям. В результаті стрілянини загинули щонайменше чотири людини, ще двоє отримали поранення.