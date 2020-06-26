Сидіти з комфортом: як виглядають і працюють платні камери в Лук'янівському СІЗО

Міністерство юстиції хоче оригінальним чином вирішити проблему нестачі грошей на ремонт слідчих ізоляторів. Замість того, щоб домагатися дотацій з держбюджету, відомство запустило проект платних камер. Виручені кошти повинні піти на благоустрій інших приміщень.

Така опція з'явилася вже в десяти СІЗО. Найдешевше "сидіти" в покращених умовах у Чернівцях: 346 грн на добу, 1170 грн на тиждень і 2508 грн за місяць. Найдорожча оренда тюремної нерухомості, очікувано, у столиці. День у платній камері Лук'янівського СІЗО обійдеться у 2000 грн, відповідно тиждень – 8000 грн, а місяць – 12000 грн. Ціни вказані за ліжко.

Для порівняння прямо навпроти Київського слідчого ізолятора за таку ж ціну можна орендувати двокімнатну квартиру з пристойним ремонтом. Але особливого вибору в арештантів немає, так що ми вирушаємо подивитися на умови, в яких вони живуть в очікуванні свободи або "переїзду" в тюрму.

В бюро перепусток на вході в Лук'янівське СІЗО, крім віконця з черговою, яка видає "талони", вивішені оголошення про платні камери і те, як у них оформитися.

Перше, що відчуваєш, коли заходиш в темряву будівлі, де знаходяться безкоштовні камери, запах сміття. Камери здаються тіснішими через двоповерхові ліжка, які до того ж завішені одягом і ганчір'ям. Їх мешканці погодилися поговорити, але попросили не показувати обличчя. На умови утримання вони не скаржаться.

"Часом каші дають непогані, картоплю тушковану, рибу смажену. У плані їжі, я давно тут сиджу, то в принципі непогано. У порівнянні з тим, як при Кучмі я сидів... Загалом є з чим порівнювати", – говорить "завсідник" Лук'янівки.

Потрапляючи в "платний" корпус, це розумієш ще в коридорі, все нещодавно пофарбоване, немає цвілі та облупленої штукатурки. В камері ще не до кінця вивітрився запах ремонту, лежить килим – його наш "гід" обережно обходить по краю.

Знімати дозволили в камері, яка ще не заселена. Ті, хто зміг дозволити собі поліпшені умови, поговорити відмовилися навідріз, навіть анонімно. У столичному СІЗО "сидить" близько двох з половиною тисяч людей. У двох платних камерах – всього сім.

"Є норми харчування, вони одні для всіх, припустимо, на один прийом їжі крупа і овочі. Для звичайних камер з овочів зроблять рагу, а для платних – голубці", – пояснюють в адміністрації СІЗО.

В плані прогулянок все однаково. За нормами кожен ув'язнений має право на одну годину прогулянок. Коли думаєш про дворик для прогулянок, то уявляєш собі велику територію, як в американських фільмах, де всі ув'язнені гуляють разом.

Але в Києві не так. Двір поділений на невеликі кімнати без даху, в кожній гуляють тільки ув'язнені з однієї камери. Враховуючи розмір двориків швидше дихають свіжим повітрям, ніж гуляють.

На тлі розрухи у безкоштовних камерах платні дійсно виглядають набагато краще. Водночас омбудсмен Людмила Денисова вже назвала проект "дискримінацією за майновою ознакою".

На днях Мін'юст оголосив тендер на реконструкцію Лук'янівського СІЗО за 19 млн грн. У платних камерах цього ізолятора одночасно можуть жити 13 осіб. Щоб за їх рахунок покрити ремонт всієї установи знадобиться близько десяти років, якщо вони будуть платити помісячно, і два роки, якщо за кожен день.