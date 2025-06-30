Сибига о замороженных активах России: видим эволюцию в позиции европейских стран

Как отметил Сибига, в вопросе активов страны-террориста Украина отстаивает последовательную и принципиальную позицию. По его словам, сегодня необходимо переходить к полному использованию средств для нужд украинской обороны и восстановления страны, поскольку враг должен платить за нанесенный ущерб.

В то же время министр отметил, что Киев видит эволюцию в позиции европейских стран. Это важно, поскольку необходимо иметь консолидированное и скоординированное решение стран G7 ("Большой семерки") и европейских государств.

"Работают также и в некоторых странах, где сосредоточены наиболее замороженные или обездвиженные российские активы, там работают и юридические команды, которые ищут правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны и восстановления", - рассказал он.