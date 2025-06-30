Сибига о замороженных активах России: видим эволюцию в позиции европейских стран

Пора переходить от использования прибыли от замороженных активов Российской Федерации (РФ), к их полному использованию на оборону и восстановление Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Иоганном Вадефулем.
Как отметил Сибига, в вопросе активов страны-террориста Украина отстаивает последовательную и принципиальную позицию. По его словам, сегодня необходимо переходить к полному использованию средств для нужд украинской обороны и восстановления страны, поскольку враг должен платить за нанесенный ущерб.
В то же время министр отметил, что Киев видит эволюцию в позиции европейских стран. Это важно, поскольку необходимо иметь консолидированное и скоординированное решение стран G7 ("Большой семерки") и европейских государств.
"Работают также и в некоторых странах, где сосредоточены наиболее замороженные или обездвиженные российские активы, там работают и юридические команды, которые ищут правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение по использованию российских активов для нужд украинской обороны и восстановления", - рассказал он.
После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России. Большинство этих средств находится в Европе, особенно в Евросоюзе через клиринговую систему Euroclear, сосредоточенную в Бельгии. Также под санкции попали активы российских государственных компаний и подсанкционных лиц.
В конце концов партнеры Украины начали использовать доходы от замороженных средств для поддержки Киева. Например, недавно стало известно, что Украина получит от Британии 350 современных ракет, которые Лондон приобретет за средства, полученные от активов.
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