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Сибига призвал партнеров обеспечить долгосрочную финансовую помощь Украины

Вторник 17 сентября 2024 21:58
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Сибига призвал партнеров обеспечить долгосрочную финансовую помощь Украины Фото: министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Андрей Сибига обратился к партнерам с просьбой обеспечить продолжительную финансовую помощь Украине. Он подчеркнул, что долгосрочные обязательства дают уверенность в победе и защите общих ценностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Сейчас продолжается бюджетный процесс в ряде стран. Мы призываем партнеров обеспечить длительную финансовую помощь Украине. Долгосрочные обязательства, такие как закрепленные в наших соглашениях по безопасности Kyiv Compact, дают уверенность, что мы победим и защитим общие ценности и безопасность", - заявил Сибига.

По его словам, война – это не только оружие, но и экономика. Именно поэтому финансовая помощь Украине чрезвычайно важна.

"Каждый доллар невоенной поддержки высвобождает один наш собственный доллар для усиления обороны. Какова бы ни была цена поддержки Украины, цена успеха России будет намного выше", - подчеркнул министр.

Следует отметить, что ранее Сибига призвал партнеров закупать для Украины оружие украинского производства. Он также отметил, что работа по этому направлению уже ведется.

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