Сибига отправляется в Индию, в МИД назвали основную цель визита

Как проинформировали в украинском внешнеполитическом ведомстве, в Нью-Дели должны состояться двусторонние переговоры Сибиги с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром и другими индийскими высокопоставленными чиновниками.

"Основной целью визита станет участие министра в одном из крупнейших геополитических форумов Азии Raisina Dialogue", - рассказали в министерстве.

Во время конференции предусмотрены двусторонние встречи Сибиги с руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств Южной и Юго-Восточной Азии и Африки, говорится в сообщении МИД.

Также Сибига планирует посетить Мумбаи, где "проведет ряд встреч с целью расширения межрегионального экономического сотрудничества между Украиной и Индией, примет участие в качестве главного гостя специального украинско-индийского бизнес-форума".

Как пояснили в МИД, ключевыми темами переговоров станут продвижение к справедливому миру в Украине и роль Индии в этом процессе. Кроме того, основными вопросами будет развитие сотрудничества между Украиной и Индией, укрепление связей украинской стороны с государствами Индо-Тихоокеанского региона.

"Кроме того, в фокусе встреч будут расширение дипломатического присутствия Украины в регионе Южной Азии, расширение торговли и выход украинских экспортеров на дополнительные азиатские рынки", - добавили в МИД.

Прошлый визит главы МИД Украины в Индию

Напомним, перед тем был визит главы МИД Украины в Индию почти ровно год назад. Украинское внешнеполитическое ведомство тогда возглавлял Дмитрий Кулеба.

В конце марта 2024-го тогдашний глава МИД Кулеба рассказал, что его визит в Нью-Дели должен укрепить отношения между странами. Сообщалось, что во время визита он проводил встречи с министром иностранных дел для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам.

А уже после возвращения из Нью-Дели в Киев Кулеба сообщил, что Украина и Индия договорились вернуть уровень сотрудничества между странами до довоенного уровня. Также он рассказал, что была работа над визитом президента Украины в Индию.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину с официальным визитом, и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время его визита было подписано четыре соглашения о сотрудничестве между Индией и Украиной.