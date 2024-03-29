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Кулеба о результатах поездки в Индию: работаем над визитом президента

Пятница 29 марта 2024 21:12
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Кулеба о результатах поездки в Индию: работаем над визитом президента Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и Индия договорились вернуть уровень сотрудничества между странами до довоенного уровня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

По словам Кулебы, во время его визита в Индию состоялся откровенный разговор с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром. В частности, было договорено, что задача номер один - вернуть уровень сотрудничества стран к довоенному. Вторая задача – работать над новыми совместными проектами и программами. Третий вопрос – это формула мира.

Кроме этого, украинская дипломатия работает над организацией визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину и президента Украины Владимира Зеленского в Индию.

Визит о. Кулебы в Индию

В середине марта индийские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кулеба совершит свой первый рабочий визит в Индию в конце марта.

Позже Bloomberg сообщил, что Кулеба во время визита в Индию попытается убедить местные власти поддержать мирную инициативу Украины. Также у него запланирована встреча с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

25 марта Кулеба подтвердил, что посетит Индию в конце марта. Он отметил, что его визит в Нью-Дели должен укрепить отношения между странами. Сообщалось, что во время визита он проведет встречи с министром иностранных дел для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам.

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