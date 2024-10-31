Сибига ответил, стоит ли приглашать Россию на второй саммит мира

"Да, мы поддерживаем приглашение представителей России на второй саммит мира, но никогда не поддержим мирные инициативы, разработанные без привлечения Украины и за ее спиной. Мы никогда не поддержим мирные соглашения за счет Украины. Мы никогда не поддержим мирное соглашение, которое не накажет нарушителей ", - сказал он.

Выступая на министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале, Сибига добавил, что "ненаказанное зло возвращается больше". И украинцы понимают это лучше, чем кто-либо другой. В этой связи он призвал участников конференции "совместно остановить это зло раз в навсегда".

Глава МИД Украины добавил, что в мире трудно найти народ, который стремился бы к миру сильнее, чем украинцы. Однако мир любой ценой не является миром, а наоборот, это капитуляция, оккупация, депортации и пытки. Поэтому наша страна никогда не пойдет на это.

Также он прокомментировал конференцию, на которой непосредственно присутствует. По его словам, она должна выработать конкретные шаги по вопросу возвращения в Украину пленных и депортированных лиц.

"Надеюсь, что по результатам этой конференции мы разработаем конкретные решения и определим конкретные стороны, способные систематически и эффективно добиваться возвращения наших детей домой", - заявил Сибига.

Кроме того, украинский глава МИДа констатировал, что действующая международная система продемонстрировала неспособность сделать это. Поэтому "мы должны починить ее".