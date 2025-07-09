Сибига рассказал, как реагировать на тревожные заявления из США

Заявления из Соединенных Штатов, включая те, что касается Украины, не свидетельствуют о кардинальных изменениях внешней политики США.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Украинскому радио".

В частности, во время беседы глава МИД призвал воспринимать новости из США "правильно, взвешенно, критически и спокойно". Он подчеркнул, что одно сообщение не определяет фундаментальные вещи.

"Потому что не может одно, условно говоря, заявление или одно (сообщение в) Twitter определять фундаментальные треки внешней политики. Но безусловно, на это нужно обращать внимание", - сказал Сибига.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что сильная дипломатия сейчас способна приблизить мир в нашей стране. Также он рассказал, что Украина за эти годы имеет партнеров, с которыми начала трек сотрудничества.

"Украина не одна. Эта война нас научила, эта война для нас открыла новые пласты взаимодействия с нашими партнерами. И мы действительно сегодня имеем настоящих и союзников, и партнеров на международной арене, с которыми мы уже начали долгосрочный трек сотрудничества", - резюмировал глава МИД.