Сибига пригрозил санкциями крупнейшим странам-покупателям нефти из РФ: что известно

В ходе конференции Fair Play, посвященной ужесточению санкций против России, он отметил, что Киев внимательно отслеживает рост товарооборота между РФ и рядом стран, в частности Центральной Азии. По некоторым позициям зафиксирован прирост.

Причем Сибига уточнил, что это та продукция, которая имеет двойное назначение и используется РФ при производстве военной продукции.

"Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот, поэтому в ближайшее время мы будем инициировать соответствующие санкционные шаги в отношении тех стран, которые больше всего покупают российскую нефть", - заявил он.

Глава МИД отметил, что нефть, газ и сопутствующие продукты из РФ, которые обеспечивают до 50% поступлений в российский бюджет - по-прежнему поступают на европейские рынки.

Согласно заявлению Сибиги, только в апреле Россия получила около 13 млрд долларов от экспорта энергоносителей, в то время как один день войны обходится ей примерно в 1 млрд. Таким образом, агрессор продолжает зарабатывать значительно больше, чем тратит на ведение войны против Украины.

Он добавил, что нарастающие атаки с использованием ракет и дронов говорят о том, что Москва все еще находит доступ к ключевым комплектующим, сырью, оборудованию и программному обеспечению.

"По результатам анализа остатков российских ракет и дронов, мы постоянно обнаруживаем иностранные компоненты, изготовленные по меньшей мере в 19 странах мира", - сказал Сибига.

Кроме того, глава МИД Украины призвал "отрезать" РФ от критически важных компонентов для оборонной промышленности. Он подчеркнул, что это один из элементов принуждения к миру.

"Поэтому очень важно, чтобы все наши союзники задействовали весь свой санкционный потенциал и инструментарий, чтобы остановить дальнейшую милитаризацию российской экономики", - резюмировал министр.