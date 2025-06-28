Сибига пригрозил санкциями крупнейшим странам-покупателям нефти из РФ: что известно

Украина будет инициировать санкционные шаги против стран, которые больше всего покупают российскую нефть.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ходе конференции Fair Play, посвященной ужесточению санкций против России, он отметил, что Киев внимательно отслеживает рост товарооборота между РФ и рядом стран, в частности Центральной Азии. По некоторым позициям зафиксирован прирост.
Причем Сибига уточнил, что это та продукция, которая имеет двойное назначение и используется РФ при производстве военной продукции.
"Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот, поэтому в ближайшее время мы будем инициировать соответствующие санкционные шаги в отношении тех стран, которые больше всего покупают российскую нефть", - заявил он.
Глава МИД отметил, что нефть, газ и сопутствующие продукты из РФ, которые обеспечивают до 50% поступлений в российский бюджет - по-прежнему поступают на европейские рынки.
Согласно заявлению Сибиги, только в апреле Россия получила около 13 млрд долларов от экспорта энергоносителей, в то время как один день войны обходится ей примерно в 1 млрд. Таким образом, агрессор продолжает зарабатывать значительно больше, чем тратит на ведение войны против Украины.
Он добавил, что нарастающие атаки с использованием ракет и дронов говорят о том, что Москва все еще находит доступ к ключевым комплектующим, сырью, оборудованию и программному обеспечению.
"По результатам анализа остатков российских ракет и дронов, мы постоянно обнаруживаем иностранные компоненты, изготовленные по меньшей мере в 19 странах мира", - сказал Сибига.
Кроме того, глава МИД Украины призвал "отрезать" РФ от критически важных компонентов для оборонной промышленности. Он подчеркнул, что это один из элементов принуждения к миру.
"Поэтому очень важно, чтобы все наши союзники задействовали весь свой санкционный потенциал и инструментарий, чтобы остановить дальнейшую милитаризацию российской экономики", - резюмировал министр.
Напомним, около недели назад Сибига рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил украинской дипломатии задачу по месяцу давления на Россию. В частности, экономического, а также по поводу ограничения РФ производить оружие.
"Перед нами - важный месяц. Месяц давления на агрессора. Месяц полной дипломатической мобилизации, полного задействования дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины", - сказал он.
Кроме того, на днях глава МИД провел встречу главой европейской дипломатии Каей Каллас. Стороны обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на РФ, и он отметил, что Украина ожидает, что эти санкции ударят по военному бюджету диктатора РФ Владимира Путина.
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