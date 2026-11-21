Что заявил Лавров

В интервью для проекта "Наше Крещение. Предстоятель" министр иностранных дел России заявил, что "юго-восток Украины и большая часть центральной Украины, включая Киев, - это, безусловно, исконно русские земли".

По его словам, там живет народ, "крестившийся в одной купели" с россиянами. Лавров также назвал одной из главных задач России победу над "русофобией".

"Думаю, что сейчас у нас самая главная победа, кроме достижения целей специальной военной операции, но связанная с этими целями задача - это победить пещерную русофобию, которую пытаются насадить в Украине", - подчеркнул он.

Что ответил Сибига

Сибига напомнил Лаврову о территориях современной России, жители которых на протяжении веков разговаривали на украинском языке и считали себя украинцами.

"Жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины - в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей - веками разговаривали по-украински и считали себя украинцами", - написал Сибига.

Он иронически спросил, не стоит ли Украине в таком случае требовать возвращения этих территорий.

"Так может и нам требовать вернуть эти исконные украинские земли?" – отметил министр.

Сибига также упомянул Желтый, Серый и Зеленый Клинья - территории в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке, которые были заселены украинцами.

В то же время глава украинского МИД подчеркнул, что международно признанные границы определяются не историческими утверждениями, а международным правом и Уставом ООН.

"Именно поэтому в мире существуют международно признанные границы. Их определяют не исторические бред, а международное право и Устав ООН - понятия, которые министр иностранных дел РФ должен хорошо знать, но откровенно презирает", - подытожил Сибига.