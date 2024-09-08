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Сибига объявил о первых кадровых решениях на посту главы МИД

Воскресенье 08 сентября 2024 22:20
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Сибига объявил о первых кадровых решениях на посту главы МИД Фото: глава МИД Украины Андрей Сигиба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Министерство иностранных дел Украины будет переформатировано. Этот процесс включает в себя как кадровые решения, так и привлечение молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление новоназначенного главы МИД Украины Андрея Сибиги в Facebook.

Он рассказал, что сегодня провел совещание с украинскими послами и генконсулами, на котором сообщил о первых кадровых решениях. В частности:

  • в Кабинет министров Украины уже внесено представление об увольнении заместителя министра Ирины Боровец;
  • будет прекращена долгосрочная командировка временно поверенного в Грузии Михаила Харишина.

По словам министра, поверенного отзывают из-за "полного непонимания им реалий дипломатии государства, которое воюет".

Также Сигиба анонсировал, что будет новая структура Министерства, пересмотрены штатные расписания посольств.

"Мы нуждаемся в приходе молодежи к нам. Все условия для этого будут созданы - запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов", - говорится в сообщении главы МИД Украины.

Напомним, что вчера Андрей Сигиба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также главами МИД Румынии, Польши, Чехии, Турции и Молдовы.

Подробнее о том, кто такой Сигиба, который возглавил МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы - читайте в материале РБК-Украина.

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