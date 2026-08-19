Сибига назвал три ключевых приоритета украинской дипломатии

Дипломат подчеркнул, что Украина находится на определяющем этапе войны, где дипломатия приобретает особое значение. Внешняя политика берет курс на максимальную прагматизацию и результативность.

Сибига очертил три главные задачи:

Справедливый мир : сочетание силы на поле боя и за столом переговоров, новые пакеты оружия, давление на РФ и масштабирование оборонного производства.

: сочетание силы на поле боя и за столом переговоров, новые пакеты оружия, давление на РФ и масштабирование оборонного производства. ЕС и НАТО : скорейшее открытие всех переговорных кластеров с Евросоюзом и переход сотрудничества с Альянсом в практическую плоскость.

: скорейшее открытие всех переговорных кластеров с Евросоюзом и переход сотрудничества с Альянсом в практическую плоскость. Мировое украинство: сохранение связей и национальной идентичности, защита прав граждан за границей, диджитализация и обновление дипломатической системы.

"Ничего важнее окончания войны нет. Мы четко осознаем вызовы и знаем, что делать. Три ключевых приоритета: справедливый мир, ЕС и НАТО, мировое украинство", - подчеркнул он.

Защита от баллистики и Карпатская инициатива

Наиболее насущной задачей Сибига назвал усиление воздушного щита и защиту от баллистических угрозы. Украина развивает 11 международных объединений, включая новую антибаллистическую коалицию.

Кроме того, осенью планируется запуск новой геополитической Карпатской инициативы. В преддверии зимнего периода дипломаты также привлекают международную поддержку для энергетической системы.

"Нам нужна самодостаточность во всех критических вооружениях. Будем максимально привлекать союзников, чтобы обеспечить паритет, преимущество и асимметрию для нашей армии", - отметил он.

Прагматизм в отношениях с ЕС и экспорт

В контексте евроинтеграции цель Украины - открыть все переговорные блоки без промедлений. Диалог с соседними странами будет строиться на принципах прагматичного добрососедства.

"Работаем с соседями, ключевыми столицами, Брюсселем и другими кандидатами. Прагматическое добрососедство. Правильная прагматика перевесит любые эмоции", - подчеркнул Сибига.

Также приоритетом остается продовольственный экспорт в Черном море, восстановление "Путей солидарности" и защита свободы судоходства.

Консульская реформа и борьба за каждое решение

Третье направление - реформирование самой дипломатической службы, заполнение вакансий послов и качественное обновление руководства.

"За все нужно бороться. За каждую ракету. Каждый кластер. Каждый новый рынок для экспортеров. Каждое санкционное решение. Каждый пакет для энергетики. Украинская дипломатия готова к этой борьбе", - подытожил Сибига.