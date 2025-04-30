Сибига о "готовности" России к переговорам: Кремль должен действовать, а не только говорить

По словам Сибиги, Украина готова к мирным переговорам в любом формате, но только при условии, что Россия готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному прекращению огня ради парада 9 мая.

Он добавил, что Россия может показать готовность к мирным переговорам, согласившись на прекращение огня минимум на месяц, или же дольше. Киев, в свою очередь, поддержит это.

"России пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры - в любом формате, который принесет мир", - отметил Сибига.