Сибига: пора ставить вопрос о разработке программ возвращения украинцев из ЕС

По словам Сибиги, министерство уже работает с европейскими партнерами, чтобы создать надлежащие условия для возвращения украинцев, выехавших за границу в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Сейчас ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть в повестке дня", - подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что министерство продолжает активную работу с Еврокомиссией по разработке инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться на родину.

По мнению Сибиги, соответствующие инициативы должны прежде всего создавать позитивную мотивацию для того, чтобы находящиеся за рубежом украинцы делали взвешенный выбор в пользу возвращения.