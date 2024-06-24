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Си Цзиньпин заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по отношению к "украинскому кризису" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию", - говорится в сообщении.

По мнению Си Цзиньпина, сейчас необходимо приложить усилия по предотвращению расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.

"Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим собственным способом и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - отметил китайский лидер.

В то же время, он добавил, что Пекин выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с Россией, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда прилетел в Китай в субботу, 22 июня. В ходе визита он встретился с главой Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить войну РФ против Украины и не только.

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