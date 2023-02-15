Си Цзиньпин заявил о поддержке Ирана в противостоянии с Западом

Как пишет издание, о таком китайский лидер заявил во время встречи с президентом Ирана Ибрагиму Раиси.

"Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и противостоянии односторонним действиям и запугиваниям. Независимо от того, как изменится международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно поддерживать дружбу и сотрудничество с Ираном и продвигать китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство", - заявил Си Цзиньпин.

Также сообщается, что в ходе встречи стороны подписали 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм.

Они также дополнили заключенное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве по развитию промышленности, разработке нефти и других месторождений.

В свою очередь у Раиси не обнародовали подробности встречи, но президент назвал оба правительства стран "друзьями в сложных ситуациях".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что США могут наложить санкции в компании Китая за поставку оборудования Ирана.

Также сообщалось, что США могут включить Россию и Иран в законопроект, предусматривающий запрет на продажу нефти из американского стратегического резерва, где пока фигурирует только Китай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.