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Си Цзиньпин заявил о поддержке Ирана в противостоянии с Западом

Фото: Си Цзиньпин, лидер Китая (flickr by ennler)
Автор: Мария Кучерявец

Китай выразил поддержку иранскому режиму. В частности, в так называемом "противостоянии Запада и США".

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, о таком китайский лидер заявил во время встречи с президентом Ирана Ибрагиму Раиси.

"Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и противостоянии односторонним действиям и запугиваниям. Независимо от того, как изменится международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно поддерживать дружбу и сотрудничество с Ираном и продвигать китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство", - заявил Си Цзиньпин.

Также сообщается, что в ходе встречи стороны подписали 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм.

Они также дополнили заключенное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве по развитию промышленности, разработке нефти и других месторождений.

В свою очередь у Раиси не обнародовали подробности встречи, но президент назвал оба правительства стран "друзьями в сложных ситуациях".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что США могут наложить санкции в компании Китая за поставку оборудования Ирана.

Также сообщалось, что США могут включить Россию и Иран в законопроект, предусматривающий запрет на продажу нефти из американского стратегического резерва, где пока фигурирует только Китай.

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КитайИранТегеранСи ЦзиньпиньПекин