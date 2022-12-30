Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнером с Россией

Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели видеопереговоры. Последний заявил о том, что Китай готов быть глобальным партнером России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Си заявил о том, что Китай готов к стратегическому сотрудничеству с Россией на фоне "сложной ситуации в мире".
Отмечается, что отношения стран, которые обе называют партнерством "без ограничений", приобрели особое значение после полномасштабного вторжения России.
Несмотря на то, что западные страны ввели санкции против страны-оккупанта, Пекин решил воздержаться от осуждения военной компании Кремля, подчеркивая необходимость мира.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Путин пригласил лидера Китая с визитом в Москву весной 2023 года.
Также недавно в Китае цинично защитили позицию страны по поводу войны в Украине.
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