Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к военным действиям

Народная освободительная армия Китая должна сфокусироваться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.

Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, передает РБК-Украина со ссылкой на " Синьхуа ".

В Пекине состоялся семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин, который также занимает пост председателя Центрального военного совета КНР, направил участникам семинара ряд указаний.

В частности, Си Цзиньпин подчеркнул, что вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".

Глава КНР также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.