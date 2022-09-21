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Си Цзиньпин призвал китайских военных готовиться к военным действиям

Фото: лидер КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Народная освободительная армия Китая должна сфокусироваться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.

Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В Пекине состоялся семинар по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин, который также занимает пост председателя Центрального военного совета КНР, направил участникам семинара ряд указаний.

В частности, Си Цзиньпин подчеркнул, что вооруженные силы должны "сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".

Глава КНР также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы.

Напомним, по данным ЦРУ, лидер Китая Си Цзиньпин приказал военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

Байден в свою очередь заявил, что США намерены защищать Тайвань в случае вторжения КНР.

В ответ Китай направил "строгие предупреждения" Соединенным Штатам.

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