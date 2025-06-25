Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС: в чем причина

По словам неназванных чиновников, Китай уведомил правительство Бразилии о том, что у Си Цзиньпина возник "конфликт в расписании" и делегацию страны возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Представители Китая, участвующие в подготовке к саммиту, также назвали причиной отсутствия Си Цзиньпина то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: сначала на саммите G20 в ноябре 2024 года, а затем в мае 2025-го.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь сказал бразильской газете Folha de S.Paulo, что информация об участии Си Цзиньпина в саммите "будет предоставлена в соответствующее время".