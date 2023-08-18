RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в ЮАР

Фото: Си Цзиньпин (flickr.com/ennler)
Автор: Константин Широкун

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит ЮАР, где примет участие во встрече лидеров стран БРИКС с 21 по 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидеры пяти стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — встретятся в Йоханнесбурге на следующей неделе, чтобы обсудить, как превратить разрозненные страны, на долю которых приходится четверть мировой экономики, в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада в мировых делах.

Ожидается, что расширение БРИКС будет занимать важное место, так как около 40 стран в последнее время проявили интерес к присоединению к объединению стран.

Китай, стремящийся расширить свое геополитическое влияние в борьбе с Соединенными Штатами, заявил, что приветствует присоединение новых стран к "семье БРИКС". Россия также поддерживает расширение, в то время как Бразилия сопротивляется этому, опасаясь, что это может ослабить ее авторитет.

Саммит БРИКС и ордер МКС на арест Путина

Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что Владимир Путин лично посетит его

В марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей. Южно-Африканская Республика, являющаяся членом Римского устава, должна арестовать Путина в случае приезда. Однако ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство. Но уже 19 июля стало известно, что Путин не поедет на саммит.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БРИКСРоссийская ФедерацияСи Цзиньпинь