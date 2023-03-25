Си Цзиньпин проигнорировал предложение по телефонным переговорам с Байденом, - Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин проигнорировал предложение по телефонным переговорам с президентом США Джо Байденом, который со своей стороны планировал "перезагрузить" отношения между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом месяце, после того, как американский истребитель сбил китайский воздушный шар над территорией США, Байден заявил, что планирует обсудить с Си этот эпизод, чтобы "расчистить воздух" между странами.

Вашингтон стремится перезагрузить отношения с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом со стороны США и первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали.

Как отмечают источники издания, усилия дипломатов США не вызвали интереса у Китая для дальнейшей организации переговоров лидеров стран.

Зато на этой неделе Си совершил визит в Россию, где вместе с российским диктатором Владимиром Путиным выступил с критикой в адрес США. В частности ситуация осложняется из-за "транзитной" остановки в США на пути в Латинскую Америку президента Тайваня Цай Ин Вэня на следующей неделе.

Также в прошлом месяце после инцидента с воздушным шаром госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главным дипломатом Китая Ван И, однако их переговоры не уменьшили напряжения между странами.