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Си Цзиньпин проигнорировал предложение по телефонным переговорам с Байденом, - Reuters

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Суббота 25 марта 2023 13:42
Си Цзиньпин проигнорировал предложение по телефонным переговорам с Байденом, - Reuters Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава КНР Си Цзиньпин проигнорировал предложение по телефонным переговорам с президентом США Джо Байденом, который со своей стороны планировал "перезагрузить" отношения между странами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом месяце, после того, как американский истребитель сбил китайский воздушный шар над территорией США, Байден заявил, что планирует обсудить с Си этот эпизод, чтобы "расчистить воздух" между странами.

Вашингтон стремится перезагрузить отношения с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом со стороны США и первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали.

Как отмечают источники издания, усилия дипломатов США не вызвали интереса у Китая для дальнейшей организации переговоров лидеров стран.

Зато на этой неделе Си совершил визит в Россию, где вместе с российским диктатором Владимиром Путиным выступил с критикой в адрес США. В частности ситуация осложняется из-за "транзитной" остановки в США на пути в Латинскую Америку президента Тайваня Цай Ин Вэня на следующей неделе.

Также в прошлом месяце после инцидента с воздушным шаром госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главным дипломатом Китая Ван И, однако их переговоры не уменьшили напряжения между странами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Байден со своей стороны считает, что представления о прочности союза Китая и России сильно преувеличивают.

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Соединенные Штаты Америки Китай Российская Федерация Джозеф Байден Си Цзиньпинь
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