Си Цзиньпин приедет в Белград в годовщину бомбового удара по посольству Китая, - Bloomberg

Глава КНР прибудет в Сербию около 7 мая, сообщили анонимные источники, знакомые с подготовкой визита. Во время бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году американские ракеты убили троих китайских журналистов в результате удара, который Белый дом назвал ошибкой из-за неверных карт.

Взрыв в Белграде сблизил Россию и Китай из-за антиамериканских настроений, создав партнерство, которое с тех пор укрепилось и вызывает тревогу на Западе. Вторжение президента Владимира Путина в Украину укрепило эти отношения. США и Европейский Союз усиливают давление на Си Цзиньпина, чтобы ограничить поддержку Пекином военной машины Москвы.

Своим визитом в Сербию, которая не приняла западные санкции в отношении Москвы, Си Цзиньпин дает понять, что "Китай собирается поддержать Россию и углублять свое партнерство", сказал Нил Томас, научный сотрудник по китайской политике в Центре политических исследований Азиатского института политики. "Основная функция этих тесных отношений - балансировать против Америки".

В это же время Владимир Путин, находящийся на посту дольше всех со времен советского диктатора Иосифа Сталина, собирается провести инаугурацию на свой пятый срок 7 мая.

Европейское турне

Поездка Си Цзиньпина в Европу, которая включает остановки во Франции и Венгрии, запланирован после того, как канцлер Германии Олаф Шольц в этом месяце призвал китайского лидера убедить Путина положить конец его "безумной" войне.

По данным Wall Street Journal, госсекретарь Энтони Блинкен собирается высказать аналогичные опасения в Пекине на этой неделе, поскольку США разрабатывают санкции, направленные против китайских банков, помогающих российским военным.

После того как Путин начал полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году, китайские официальные лица неоднократно публично упоминали о бомбардировке Белграда, поскольку правительство Цзиньпина сигнализировало о своей солидарности с позицией России о том, что НАТО на ее границах требует войны. В последние недели Пекин снова упомянул об этом нападении.

Гэн Шуан, заместитель посла Китая в ООН, упомянул мартовский взрыв посольства, назвав его "вопиющим нарушением суверенитета Китая" на заседании Совета безопасности ООН. В этом месяце он упомянул об этом инциденте, осуждая нападения на посольство Ирана в Сирии.

После бомбардировки тысячи демонстрантов по всему Китаю напали на посольства и консульства стран-членов НАТО, при этом сжигали американские флаги. Хотя тогдашний президент США Билл Клинтон несколько дней спустя принес официальные извинения, в Китае сохраняется подозрение, что инцидент был преднамеренным. Удар произошел во время бомбардировок НАТО, которые побудили Белград вывести свои войска из Косово.

"Многие люди в Китайской народной республике по-прежнему считают, что этот взрыв был совершен намеренно, несмотря на попытки США и НАТО объяснить, что это был несчастный случай", - сказал Чонг Джа Ян, доцент кафедры политологии в Национальном университете Сингапура.

Давление на Пекин

Поскольку Пекин оказывается все более изолированным внутри системы, возглавляемой США, он объединил усилия с Москвой, пытаясь добиться влияния с помощью альтернативных блоков. НАТО осудила партнерство Китая и России как оскорбление основанного на правилах международного порядка и назвала Китай "системным вызовом " альянсу.

Связи между Китаем и Сербией, которая не является членом ЕС, укрепились при Си Цзиньпине, даже несмотря на то, что более широкие отношения Китая с Европой ухудшаются из-за вопросов прав человека и торговых разногласий. Президент Сербии Александр Вучич заявил в феврале китайским государственным СМИ, что "Тайвань - это Китай", поддержав притязания Пекина на самоуправляемый остров.

Последний раз Си Цзиньпин посещал Сербию в 2016 году, когда он стал первым лидером Китая, который выразил свое почтение на месте бывшего посольства. Он также похвалил граждан обеих стран за их "бесстрашие перед гегемонистской властью".

В последние недели крупнейшие экономики мира провели шквал дипломатических обменов на высоком уровне, призванных поставить барьеры в отношениях между США и Китаем во время сезона американских выборов, где Пекин является главной мишенью.

Тем не менее, Си Цзиньпин, возможно, захочет напомнить внутренней аудитории, что он остается жестким по отношению к Вашингтону, сказал Дуншу Лю, доцент, специализирующийся на китайской политике в Городском университете Гонконга.