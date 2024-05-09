Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, обсудит Украину и инфраструктуру, - Reuters

Обозреватели отмечают, что китайский лидер в Венгрии может рассчитывать на теплый прием, поскольку эта страна является важным партнером по торговле и инвестициям, в отличие от других стран ЕС, рассматривающих возможность диверсификации с КНР и уменьшение зависимости.

Накануне в среду Си Циньпин написал в ежедневной проправительственной газете Magyar Nemzet, что "развил глубокую дружбу" с венгерскими политиками, и Венгрия была "мишенью номер один в центрально-восточноевропейском регионе для китайских инвестиций".

Разговоры Си об Украине во время турне по Европе

Перед приездом в Будапешт Си Цзиньпин в Париже общался с президентом Эммануэлем Макроном и председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен, которые нажали на китайского лидера, чтобы он обеспечил более сбалансированную торговлю с Европой и использовал свое влияние на Москву, чтобы прекратить войну РФ против Украины.

Заметим, перед встречей с главой КНР министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на брифинге, что вопрос об Украине будет одним из важных на повестке переговоров в Будапеште.

Отношения Китая и Венгрии

Ожидается, что Венгрия и Китай, отмечающие 75-летие дипломатических отношений, также подпишут от 16 до 18 новых соглашений о сотрудничестве, одним из которых может стать масштабный инфраструктурный проект в рамках огромного китайского проекта "Один пояс, один путь", добавил венгерский министр. .

Так, подобно Сербии, Будапешт также является сторонником соответствующей китайской инициативы. План "Один пояс, один путь" Си запустил 10 лет назад в надежде построить глобальную инфраструктуру и энергетические сети, соединяющие Азию с Африкой и Европой.

В феврале Китай предложил Венгрии сотрудничество по вопросам общественной безопасности и правоохранительных органов.

Отметим, что венгерский премьер Виктор Орбан начал работать над приближением своей страны к Пекину сразу после прихода к власти в 2010 году. Спустя примерно десять лет производители аккумуляторов и электромобилей начали перевозить производство в Венгрию.

Позиция Китая о войне РФ с Украиной

Напомним, с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Китай неоднократно высказывался о своей "нейтральной" позиции. При этом Пекин не присоединился ни к санкциям против Москвы, открыто не осуждал российскую агрессию, а само вторжение называет "украинским кризисом".

На днях, во время пребывания в Париже, китайский лидер Си Цзиньпин в беседе с президентом Франции Макроном выказался о поисках "хороших путей" завершения войны. А также, по данным The New York Times, он решительно выступил против критики Пекина за тесные отношения с РФ на фоне войны с Украиной.