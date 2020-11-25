Сі Цзіньпін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США

Фото: Сі Цзіньпін (news.cn)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Джозефа Байдена з перемогою на виборах президента США. Він надіслав привітання телеграмою.

Про це повідомляє CCTV.

У своєму поздравлеии китайський лідер висловив надію на те, що надалі у відносинах Китаю та США "не буде розбіжностей і протиріч у двосторонніх відносинах". За його словами, китайська сторона прагне до нормалізації відносин зі Штатами.

"Стабільний розвиток відносин Китаю і США відповідає запитам та інтересам двох країн, а також очікуваннями міжнародної спільноти", - написав Сі Цзіньпін.

Зазначимо, що під час правління Дональда Трампа в статусі президента США Китай був зведений у статус головного суперника і загрози для Сполучених Штатів. Через це відносини між урядами двох країн були складними.

Нагадаємо, вчора Трамп розпорядився почати процес передачі справ Джо Байдену. Зокрема, обраному президенту тепер будуть надсилати щоденні розвідувальні зведення.

У вівторок Трамп виступив у хвилинним зверненням, в якому привітав з досягненням позначки 30 тисяч на фондовій біржі промислового індексу Dow Jones. На запитання журналістів він відповідати не став.