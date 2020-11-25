ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден зможе отримувати щоденні зведення про загрози нацбезпеки, - Білий дім

Середа 25 листопада 2020 02:59
Байден зможе отримувати щоденні зведення про загрози нацбезпеки, - Білий дім
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Білий дім уповноважив управління Національної розвідки пересилати обраному президенту Джо Байдену щоденні зведення про загрози для національної безпеки. Її складають для президента США.

Про це пише "Голос Америки".

Байден, спілкуючись з журналістами в Уілмінгтоні, штат Делавер, підтвердив, що йому надійшла пропозиція отримувати розвідувальні зведення.

Він буде мати доступ до останніх звітів розвідки про основні загрози національній безпеці США у всьому світі.

В апараті директора Національної розвідки підтвердили, що "нададуть потрібну підтримку" групі сприяння процесу передачі влади від Трампа Байдену "згідно з Законом про передачу президентської влади".

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

РБК-Україна писало, що Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся