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Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Пекин, Среда 25 ноября 2020 16:42
Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
Фото: Си Цзиньпин (news.cn)
Автор: Роман Тверденко

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Он отправил поздравление телеграммой.

Об этом сообщает CCTV.

В своем поздравлении китайский лидер выразил надежду на то, что в дальнейшем в отношениях Китая и США "не будет разногласий и противоречий в двухсторонних отношениях". По его словам, китайская сторона стремится к нормализации отношений со Штатами.

"Стабильное развитие отношений Китая и США соответствует запросам и интересам двух стран, а также ожиданиям международного сообщества", - написал Си Цзиньпин.

Отметим, что во время правления Дональда Трампа в статусе президента США Китай был возведен в статус главного соперника и угрозы для Соединенных Штатов. Из-за этого отношения между правительствами двух стран были сложными.

Напомним, вчера Трамп распорядился начать процесс передачи дел Джо Байдену. В частности, избранному президенту теперь будут присылать ежедневные разведовательные сводки.

Во вторник Трамп также выступил в минутным обращением, в котором поздравил с достижением отметки 30 тысяч на фондовой бирже промышленного индекса Dow Jones. На вопросы журналистов он отвечать не стал.

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