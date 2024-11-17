Си Цзиньпин пообещал Байдену работать с администрацией Трампа

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с действующим президентом США Джо Байденом, чей срок в этой должности истекает в январе, заверил в готовности работать с администрацией новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Встреча глав двух государств состоялась в Лиме (Перу) в отеле, где остановился китайский лидер. Байден и Си Цзиньпин посещают форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. До этого переговоры между ними были семь месяцев назад.
По информации западных СМИ, Си Цзиньпин заявил Байдену, что он будет работать с командой Трампа по "ключевым конфликтам - от киберпреступности до торговли, Тайваня и России".
"Цель Китая относительно стабильных, здоровых и устойчивых отношений между Китаем и США остается неизменной", - сказал китайский лидер.
Кроме того, он признал "взлеты и падения" в отношениях между КНР и США.
"Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания связи, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий", - заявил Си Цзиньпин.
В свою очередь Байден сказал, что оба лидера не всегда соглашались, но их дискуссии были "откровенными".
В январе 2025 года в должность президента США вступит представитель Республиканской партии Дональд Трамп, победивший на выборах в ноябре.
Ранее он пообещал ввести общие 60%-е пошлины на импорт китайских товаров в США в рамках пакета торговых мер "Америка прежде всего". При этом Пекин выступает против этих шагов.
Также Трамп планирует взять на руководящие должности в своей администрации нескольких "критиков Китая", в частности, сенатора Марко Рубио как госсекретаря и конгрессмена Майка Волтца как советника по национальной безопасности.
Западные обозреватели считают, что Байден стремился снизить напряженность в отношениях между США и Китаем, однако Вашингтон был возмущен недавним взломом телефонов представителей американского правительства и президентской кампании, и эту кибератаку связывают с КНР.
Кроме того, власти США беспокоит китайская поддержка России, которая ведет войну против Украины, и вопрос усиления давления Пекина на Тайвань.
Отмечается, что Байден в ходе встречи с лидером КНР хочет обсудить с Китаем участие КНДР в российско-украинской войне на стороне Кремля, и углубление связей между Москвой и Пхеньяном.
Вместе с тем экономика Пекина испытывает сильный удар от шагов американских властей по торговле, включая план ограничения инвестиций США в китайский искусственный интеллект, квантовые вычисления и полупроводники и экспортные ограничения на компьютерные микросхемы высокого класса.
Представители США рассказали журналистам, что все эти темы будут фигурировать в переговорах между Байденом и Си Цзиньпином.
Добавим, недавно в Белом доме рассказали, что во время встречи с Си Цзиньпин Байден обсудит ряд вопросов. Среди них, в частности, будет поддержка Пекином Москвы в войне РФ против Украины и развертывание военных КНДР в стране-агрессоре.
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