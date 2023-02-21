RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Си Цзиньпин планирует визит в Россию в ближайшие месяцы, - WSJ

Фото: глава Китая Си Цзиньпин (flickr.com/ennler)
Автор: Валерия Полищук

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что встреча Си Цзиньпина и Путина станет частью продвижения многопартийных мирных переговоров и позволит Китаю повторить свои призывы не применять ядерное оружие.

По словам собеседников издания, подготовка к визиту находится на ранней стадии, и время его проведения еще не определено. Си Цзиньпин может посетить РФ в апреле или в начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне над Германией.

Ожидается, что главный советник лидера Китая Ван И во время своего визита в Москву обсудит поездку Си Цзиньпина.

Напомним, советник китайского лидера Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал мирный план Китая для Украины, но не раскрыл подробности.

Кроме того, лидер Китая в годовщину вторжения Москвы в Украину выступит с "речью о мире".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайСи ЦзиньпиньВойна России против Украины