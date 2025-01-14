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Си Цзиньпин озвучил ЕС свою позицию по урегулированию войны в Украине

Фото: китайский лидер Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Китайский лидер Си Цзиньпин снова повторил свою позицию по урегулированию войны в Украине. Она сводится к поддержке мира через содействие переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Китая по итогам разговора Си и президента Европейского совета Антониу Кошты.

Сообщается, что Си заверил президента Европейского совета в том, что Китай считает Европу важным полюсом в многополярном мире. А также выразил поддержку стратегической автономии Евросоюза.

Он подчеркнул, что Пекин и Брюссель не имеют фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий. Китайская сторона доверяет Евросоюзу и надеется усилить стратегическую коммуникацию.

Отдельно Си и Кошта обсудили войну в Украине.

"Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как Украина. Си Цзиньпин подробно остановился на принципиальной позиции Китая, которая заключается в поддержке мира и содействии переговорам", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. По его словам, Пекин настаивает на "трех принципов деэскалации".

Они заключаются в том, что не должна расширяться зона боевых действий, нельзя допускать эскалации и провокаций, которые приведут к усилению огня.

Отметим, авторитетное издание Politico считает, что неожиданный альянс Си и Дональда Трампа в 2025 году может способствовать завершению войны в Украине и достижению мира на приемлемых условиях.

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