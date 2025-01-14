Си Цзиньпин озвучил ЕС свою позицию по урегулированию войны в Украине

Сообщается, что Си заверил президента Европейского совета в том, что Китай считает Европу важным полюсом в многополярном мире. А также выразил поддержку стратегической автономии Евросоюза.

Он подчеркнул, что Пекин и Брюссель не имеют фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий. Китайская сторона доверяет Евросоюзу и надеется усилить стратегическую коммуникацию.

Отдельно Си и Кошта обсудили войну в Украине.

"Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как Украина. Си Цзиньпин подробно остановился на принципиальной позиции Китая, которая заключается в поддержке мира и содействии переговорам", - говорится в сообщении.