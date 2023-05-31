Си Цзиньпин приказал руководителям нацбезопасности Китая готовиться к "худшим сценариям"

Руководителям национальной безопасности Китая необходимо думать о "худших сценариях" и готовиться к "бурному морю".
Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин на заседании партийной Комиссии по национальной безопасности, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Сложность и трудности вопросов национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли. Мы должны придерживаться мышления, ориентированного на результат и на худший сценарий, и быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами и бурными волнами, и даже опасными, штормовыми морями", - заявил Си.
Отмечается, что последние указания Си звучат в тот момент, когда Пекин сталкивается с вызовами среди которых проблемы в экономике и, как он считает, все более враждебная международная среда.
В то же время лидер КНР отметил, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы, сил и средств национальной безопасности, а также сделать их более эффективными в "реальных боевых действиях и практическом применении".
Си призвал Китай продвигаться вперед в создании системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения, усилить образование по вопросам нацбезопасности и улучшить управление безопасностью данных и искусственного интеллекта.
Как пишет издание, с момента прихода к власти, Си сделал национальную безопасность ключевой парадигмой в стране. Лидер КНР расширил ее концепцию, включив в нее все - политику, экономику, культуру, оборону и другое. В частности Пекин ввел ряд законодательных актов для защиты от предполагаемых угроз, в том числе законы о борьбе с терроризмом и контршпионажем.
"Совсем недавно он расширил сферу действия своего и без того всеобъемлющего закона о борьбе со шпионажем, распространив его на государственную тайну и разведданные, а также на любые документы, данные, материалы или предметы, связанные с национальной безопасностью и интересами", - добавляет издание.
Многочисленные нападения Китая на иностранные компании напугали международный бизнес в то время, когда Пекин пытается привлечь иностранные инвестиции, чтобы помочь возродить экономику, которая замедлилась из-за трех лет ковидных ограничений.
Сегодня американо-китайские отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Усилия по их улучшению трудно достигают прогресса по ряду причин.
Также недавно Си Цзиньпин встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В ходе переговоров стороны договорились об углублении торгово-экономических и энергетических связей с Москвой, противодействуя давлению Запада.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.