Си Цзиньпин "может сыграть очень активную роль" в продвижении мира в Украине, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что глава Китая Си Цзиньпин "может сыграть очень активную роль" в продвижении мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По его мнению, "Китай имеет более чем законное право сделать это как постоянный член Совета Безопасности и учитывая инициативы, которые были сделаны ранее".

"Учитывая качество его диалога с Россией, учитывая мирную инициативу, с которой он выступил с Бразилией несколько месяцев назад, я надеюсь, что президент Си Цзиньпин может сыграть очень активную роль в том, чтобы помочь нам построить этот прочный и долговременный мир", - сказал Макрон после окончания саммита "коалиции желающих".

Напомним, ранее уже сообщалось, что Франция считает, что Китай может повлиять на Россию. В частности, заставить Москву сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сегодня находится с визитом в Пекине в 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами. Он встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

На совместной пресс-конференции Барро отметил, что Париж и Пекин "должны координировать усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному миру в Украине". Он также выразил уверенность, что Пекин может повлиять на Москву относительно переговоров.

"Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями", - сказал французский министр.

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