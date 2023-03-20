ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Си должен призвать Путина прекратить бомбить украинские города, - правительство Британии

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 15:06
Си должен призвать Путина прекратить бомбить украинские города, - правительство Британии Фото: Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава КНР Си Цзиньпин должен использовать свой визит в Россию, чтобы призвать российского диктатора Владимира Путина прекратить бомбардировать украинские города, больницы и школы.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь напомнил о том, что Китай уже заявлял о важности уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, в связи с чем Си должен отстаивать этот вопрос во время переговоров с российским диктатором.

"Поэтому мы надеемся, что президент Си воспользуется этой возможностью, чтобы заставить президента Путина прекратить бомбардировки украинских городов, больниц, школ и остановить некоторые зверства, которые мы наблюдаем каждый день", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Си Цзиньпин уже прибыл с визитом в Россию. Ожидается, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Война в Украине
NEWS
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон