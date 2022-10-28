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Быстро продвигаются. В МАГАТЭ обеспокоены ядерными испытаниями Северной Кореи

Фото: Весь мир с беспокойством наблюдает за ядерными испытаниями в КНДР (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил обеспокоенность ядерными испытаниями, которые уже седьмой раз подряд проводит Северная Корея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Гросси прибыл на заседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке для участия в закрытом заседании, посвященном очень актуальному вопросу, который волнует все страны - очередному ядерному испытанию Северной Кореи.

"Дальнейшие испытания, конечно, означают, что они совершенствуют препараты и строительство своего арсенала", - сказал Гросси, подчеркнув, что все затаили дыхание по этому поводу.

Он сообщил представителям СМИ, что агентство очень внимательно следит за ситуацией в Северной Корее. При этом Соединенные Штаты и их союзники считают, что КНДР может впервые с 2017 года возобновить испытания ядерной бомбы.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но признаки, к сожалению, свидетельствуют о другом", - отметил глава МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея пригрозили Северной Корее ответом "беспрецедентного" масштаба, если последняя проведет седьмое испытание ядерной бомбы.

При этом американские военные подчеркнули, что запуск ракет подчеркивает дестабилизирующее влияние программ КНДР на создание ядерного оружия и баллистических ракет.

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Северная Корея