Быстро продвигаются. В МАГАТЭ обеспокоены ядерными испытаниями Северной Кореи

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Гросси прибыл на заседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке для участия в закрытом заседании, посвященном очень актуальному вопросу, который волнует все страны - очередному ядерному испытанию Северной Кореи.

"Дальнейшие испытания, конечно, означают, что они совершенствуют препараты и строительство своего арсенала", - сказал Гросси, подчеркнув, что все затаили дыхание по этому поводу.

Он сообщил представителям СМИ, что агентство очень внимательно следит за ситуацией в Северной Корее. При этом Соединенные Штаты и их союзники считают, что КНДР может впервые с 2017 года возобновить испытания ядерной бомбы.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но признаки, к сожалению, свидетельствуют о другом", - отметил глава МАГАТЭ.