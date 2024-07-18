Быстро, но безопасно: как увеличить среднюю скорость движения на авто

Дальние путешествия на автомобиле бывают двух типов – на отдых с элементами туризма и чисто по делам. Во втором случае важно потратить на дорогу как можно меньше времени. Как доехать до далекой цели быстро, не нарушая ПДД и правила безопасности?

Сокращать время в пути за счет примитивного увеличения скорости движения очень опасно: это чревато бюджетом, а главное – здоровью и жизни многих людей. Но существенно ускориться на дальнем маршруте можно за счет образно говоря организационных мероприятий.

Стратегия маршрута

На среднюю скорость движения по маршруту влияет и скорость движения на свободных участках шоссе, и количество остановок, а также скорость на отрезках, на которых приходится притормаживать для заезда на АЗС или места отдыха. Поэтому нужно сократить количество фрагментов пути, на которых вы не держите максимально возможную с точки зрения безопасности и ПДД скорость.

Маршрут должен быть заранее спланирован так, чтобы уменьшить количество в прямом и переносном смысле "узких мест". Избегайте участков с разбитым асфальтом, с ремонтом, однополосных участков шоссе с медленными грузовиками, пробок на объездных путях вокруг небольших городков или населенных пунктов без окружных дорог как таковых. Имейте в виду, что часто более длинный по километрам маршрут оказывается более быстрым из-за меньшей загруженности пути.

Подготовка машины

Автомобиль перед выездом должен быть исправен, возможно даже проверен на СТО и заправлен всем необходимым: горючим, жидкостью-омывайкой, реагентом AdBlue (для дизелей). Уровни рабочих жидкостей должны быть в норме – антифриза, масла в моторе и коробке, тормозной жидкости и жидкости усилителя руля. Да, при современном уровне развития инфраструктуры долить любую жидкость можно и в пути, но это дополнительная потеря времени. Не забудьте о давлении в шинах.

Штурман

Сэкономить много времени поможет неравнодушный штурман, который будет сидеть рядом с водителем и помогать корректировать маршрут в зависимости от новой информации от онлайн-навигатора. Если дорога незнакома, в его обязанности также должно входить преждевременное изучение схемы проезда каждой развязки, к которой приближается автомобиль.

Второй водитель

В путешествии протяженностью более 200 – 300 километров много решает второй водитель. Дело в том, что оставаться за рулем более двух – трех часов без перерыва водителю нежелательно из соображений безопасности. И если в составе экипажа есть второй опытный драйвер, вам не придется периодически делать получасовые остановки для передышки.

Заправка и питание

Заезды на АЗС и места отдыха должны быть запланированы еще с самого начала путешествия, так безопаснее и выгоднее с точки зрения экономии времени. Кроме того, планируйте заправку в местах, где одновременно можно будет решить другие вопросы – выпить кофе, купить бутерброд, посетить туалет, помыть лобовое стекло.

Кратко

Пытаясь сократить время в пути, не делайте из этого самоцель, ведь ваша первая цель – добраться до пункта Б без приключений, не так ли? Поэтому не подчиняйте поездку теме экономии времени, избегайте нервозности в атмосфере салона и не устраивайте на дороге гонки ради выигрыша нескольких минут.