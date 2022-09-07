Швейцарцям, у яких взимку в будинку буде тепліше +19 градусів, загрожує в'язниця

У будівлях, опалюваних газом, температура в приміщенні може бути підвищена максимум до +19 градусів. Гарячу воду можна було нагріти тільки до +60 градусів. При цьому заборонено буде використовувати обігрівачі.

Також жителям країни заборонили обігрівати сауни і басейни.

Виняток влада зробила для лікарень, пологових будинків і будинків престарілих.

Будь-кому, хто порушить ці правила, загрожує тюремне ув'язнення або штраф. У разі умисних дій можливе тюремне ув'язнення на строк до трьох років або штраф. Навіть за недбале порушення заходів можливий штраф до 180 денних ставок. Одна становить близько 30 швейцарських франків, але загальна сума не повинна перевищувати 3 тисячі франків.

Приводом для введення обмежень є енергетична криза, яка викликана санкціями проти Росії і виникла внаслідок їх нестачі палива.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти країн Євросоюзу планують вже цього тижня провести нараду, на якій обговорять введення граничної ціни на імпорт російського газу.