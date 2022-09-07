RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарцям, у яких взимку в будинку буде тепліше +19 градусів, загрожує в'язниця

Фото: швейцарцям, у яких взимку в будинку буде тепліше + 19 градусів, загрожує в'язниця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швейцарії ввів адміністративну відповідальність за зігрівання будинків вище певних температур. Жителям загрожує тюремний термін або штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.

У будівлях, опалюваних газом, температура в приміщенні може бути підвищена максимум до +19 градусів. Гарячу воду можна було нагріти тільки до +60 градусів. При цьому заборонено буде використовувати обігрівачі.

Також жителям країни заборонили обігрівати сауни і басейни.

Виняток влада зробила для лікарень, пологових будинків і будинків престарілих.

Будь-кому, хто порушить ці правила, загрожує тюремне ув'язнення або штраф. У разі умисних дій можливе тюремне ув'язнення на строк до трьох років або штраф. Навіть за недбале порушення заходів можливий штраф до 180 денних ставок. Одна становить близько 30 швейцарських франків, але загальна сума не повинна перевищувати 3 тисячі франків.

Приводом для введення обмежень є енергетична криза, яка викликана санкціями проти Росії і виникла внаслідок їх нестачі палива.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти країн Євросоюзу планують вже цього тижня провести нараду, на якій обговорять введення граничної ціни на імпорт російського газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяОпалювальный сезонЕнергетична блокада