Швейцарський суд призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"

Суд у Швейцарії призупинив банкрутство Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2". Компанії надали мораторій на виплати кредиторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт торгового бюлетеня Швейцарії.

Відзначається, що мораторій введений до 10 вересня. До цього часу компанія може не виплачувати заборгованості. Тимчасовим адміністративним керуючим через процедуру банкрутства призначена компанія Transliq AG.

Нагадаємо, що США ще до початку повномасштабної війни ввели санкції проти Nord Stream 2 AG і її керівників.

Вже на початку березня стало відомо про те, що оператор "Північного потоку-2" оголосив про банкрутство.

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