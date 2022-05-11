RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарський суд призупинив процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2"

Фото: у Швейцарії призупинили банкрутство компанії Nord Stream 2 AG (nord-stream2.com)
Автор: Наталія Юрченко

Суд у Швейцарії призупинив банкрутство Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2". Компанії надали мораторій на виплати кредиторам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт торгового бюлетеня Швейцарії.

Відзначається, що мораторій введений до 10 вересня. До цього часу компанія може не виплачувати заборгованості. Тимчасовим адміністративним керуючим через процедуру банкрутства призначена компанія Transliq AG.

Нагадаємо, що США ще до початку повномасштабної війни ввели санкції проти Nord Stream 2 AG і її керівників.

Вже на початку березня стало відомо про те, що оператор "Північного потоку-2" оголосив про банкрутство.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Швейцарія