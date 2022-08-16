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Швейцарський виробник шоколаду Lindt йде з російського ринку

Фото: швейцарський виробник шоколаду Lindt йде з російського ринку (flickr.com/guidolo)
Автор: Валерія Поліщук

Швейцарський виробник шоколаду Lindt & Spruengli прийняв рішення піти з російського ринку через вторгнення в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія в березні прийняла рішення закрити свої магазини і тимчасово призупинити поставки в Росію.

"Після своєї заяви від 9 березня 2022 року група Lindt & Spruengli вирішила піти з російського ринку. Ми будемо підтримувати наших співробітників в Росії і діяти відповідно до місцевих правил", - заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що тютюнова компанія Philip Morris має намір піти з російського ринку до кінця року.

Крім того, раніше H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в Росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю йдуть з країни.

Також німецький виробник професійної косметики Wella припиняє поставки в РФ і йде з ринку.

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